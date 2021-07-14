Частина злочинців мешкає в Україні, а частина – за кордоном. Після потрапляння в санкційний список РНБО, Україну ці кримінальні авторитети мали б обминати десятою дорогою.

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Майно бандитів, як тільки ті потрапляють до України, мали б заарештувати, а самі злодії могли швидко опинитися за ґратами. РНБО у своєму рішенні також покликалася на нещодавно ухвалені Верховною Радою закони проти організованої злочинності.

Україна йде шляхом Грузії

За законом, навіть сам факт визнання кримінальним авторитетом того, що він є "злодієм в законі", є достатнім для звинувачення за статтею створення або причетність до злочинної організації.

У цьому немає нічого нового. Таким шляхом 15 років тому пішла Грузія. Це дозволило їй вщент розгромити, напевне, одну з найпотужніших в світі структур організованої злочинності.

Ще вкінці 1990-х – на початку 2000-х років, в часи президента Едуарда Шеварнадзе, "злодії в законі" контролювали більшу частину економіки Грузії, а міністр внутрішніх справ цієї країни в ті часи особисто зустрічав в аеропорту з почестями найвпливовіших кримінальних авторитетів.

Жорсткі зміни до кримінального законодавства

Старшокласники, згідно з тодішніми соціологічними опитуваннями мріяли стати не підприємцями, спортсменами чи космонавтами, а саме злодіями у законі. Знищити цей кримінальний спрут у Грузії владі президента Міхаеля Саакашвілі вдалося лише після ухвалення жорстких змін до кримінального законодавства.



Саакашвілі знищував кримінальних авторитетів за допомогою реформ / Фото 24 канал

За законом, якщо під час відеозапису підозрюваний визнавав, що є "злодієм в законі", то отримував тривалий тюремний термін. Оскільки підтверджував причетність до злочинної організації.

Зрозуміло, що заперечувати свій статус авторитети за законами кримінального світу не могли. Якщо "злодій в законі" на камеру брехав і говорив, що він до злочинності не причетний, тоді його карали вже свої, так би мовити, "колеги" по злочинній діяльності.

Дозволили правоохоронцям зайнятися кримінальними авторитетами

Схожі зміни до законодавства ухвалили 2020 року в Україні. Саме їх використала РНБО для накладення санкцій на сотні злодіїв у законі, що також дозволяло правоохоронним органам зайнятися діяльністю кримінальних авторитетів. І декого з них, хто залишився в Україні, нарешті навіть заарештувати.

Саме так сталося з Сергієм Олійником з Дніпра, також відомим як кримінальний авторитет "Умка". Вкінці травня 2021 року його затримали на під’їзді до аеропорту, під час спроби втекти з України приватним літаком.



"Злодій в законі" Сергій Олійник / Фото Detective-info

СІЗО та арешт майна

"Умку" відправили до слідчого ізолятора на 2 місяці. Арешт наклали на все його численне майно: будинки, квартири, мільйони грошей та автомобілі.

Поліції та прокурорам вдалося довести в суді і так давно вже відомі "подвиги" цього кримінального авторитета. Зокрема як він разом з друзями контролює організовану злочинність майже в десяти українських областях. Переважно в Східній та Південній Україні. Крім його рідного Дніпра, братва "Умки" також має вплив у Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Одеській та інших областях.

Видурюють гроші різними методами

Клан "Умки" вчиняв розбійні напади, рейдерські захоплення бізнесів. Також виготовляв та продавав наркотики. Останнім часом злочинці захопилися новим напрямом шахрайства.

Мовиться про створення так званих "колцентрів у колоніях", де ув'язнені дзвонять звичайним громадянам телефоном або пишуть в соцмережах і видурюють гроші різними способами.

Тисячі довірливих українців постраждали, наприклад, через шахрайство з хабарем для поліції через ДТП. Бандити дзвонили й розповідали, що хтось з родичів скоїв жахливу аварію. Щоб відкупитися від правоохоронців, треба швидко зібрати велику суму грошей і передати довіреній людині, яка зараз приїде і ці гроші забере.

Грабували українців на кілька мільярдів гривень одними картками

Часто люди отримують повідомлення на телефон про заблокування банківської картки. І щоб її розблокувати, треба повідомити пін-код за таким-то номером.

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Ця кримінальна схема з картками, за підрахунками поліції, дозволяє грабувати українців на кілька мільярдів гривень на рік. І це теж справа рук "Умки" та його клану.

Масштаби діяльності злочинців стали настільки загрозливі, що їхні "колцентри" на українських зонах почали обдзвонювати вже людей навіть в Білорусі, Ізраїлі та Казахстані.

Злочинці давали гроші політикам, суддям та правоохоронцям

Видурені таким бандитським методом мільйони гривень, "Умка" разом зі співучасниками вкладав в підпільні ігрові заклади, торгівлю контрабандним пальним. Також роздавав хабарі політикам, суддям та правоохоронцям.

Щоб підтримувати імідж пристойного і поважного бізнесмена, частину грошей "Умка" вкладав у законні підприємства у будівництві чи торгівлі. Щоб прославитися як меценат, то він щедро жертвував на церкву і на спорт.

Зрозуміло, що така масштабна кримінальна діяльність могла вестися не тому, що "Умка" був генієм злодійства. А тому, що він має впливових співучасників та покровителів.

Соратники "Умки"

Зокрема, найближчим соратником Олійника у кримінальному світі, з якими вони ще в 90-х створювали свою бригаду, є дніпровець Олександр Петровський, також відомий як Олександр Налекрешвілі. У кримінальному світі його кличка – "Нарік".



Соратник "Умки" "Нарік" / Фото Фото dnepr.expres

Це саме той авторитет "Нарік", з яким Петро Порошенко ходив на церковну службу і фотографувався під час "передвиборчого Томос-туру" на початку 2019 року. Іншим близьким другом і соратником Умки, крім Наріка-Петровського, є олігарх Ігор Коломойський.

Маючи таких друзів, бувши через одне рукостискання знайомим навіть з тодішнім президентом Порошенком, не дивно, що справи "Умки" та його злочинного клану йшли вгору багато років аж до останнього часу, поки його не заарештували, відправили за ґрати та заморозили всі активи.

Суддя Вовк відпустив злочинця на домашній арешт

Це, напевне, була б історія не про Україну, якби відомий кримінальний авторитет надовго опинився б за ґратами. Днями скандальний Печерський суд Києва випустив "Олійника-Умку" із СІЗО під нічний домашній арешт. Рішення про це ухвалив суддя Сергій Вовк, відомий замовними та несправедливими рішеннями.



"Умку" відпустили додому / Фото Національна поліція

Це той самий суддя Сергій Вовк, який в часи Януковича засудив Юрія Луценка за відверто політично упередженим вироком. А також у 2019 році постановив виплатити колишньому раднику Януковича Андрію Портнову 7 мільйонів гривень за начебто незаконне звільнення.

Вовк дозволив братам Суркісам забрати 350 мільйонів доларів з державного "Приватбанку", який перед цим вони обікрали спільно з олігархами Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим. Попри все, суддю досі тримає на посаді нинішня скандальна Вища рада правосуддя.

ВРП відмовляється позбавляти його мантії та дозволяє регулярно виносити скандальні рішення, що мають мало спільного із законом та справедливістю. Власне, як і це останнє рішення про вихід з-за ґрат кримінального авторитета "Умки", хоч його і затримали під час втечі з України.

Злодії почуваються в Україні комфортно

Тож шанси, що Олійник спробує втекти з України знову, зростають багаторазово. Але все це не хвилювало суддю Вовка, відомого своїми скандальними ухвалами та шикарним способом життя.

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Відтак, на цьому прикладі стає зрозуміло, що які б резонансні рішення не ухвалювала РНБО, які б закони не ухвалювала Верховна Рада у боротьбі із бандитами чи корупціонерами, допоки у нас залишатиметься наскрізь прогниле і продажне судочинство, "злодії в законі" почуватимуться в Україні цілком комфортно.

Перезапустити суддівську вертикаль

Замість того, щоб у злочинців земля горіла під ногами, у них лише хіба що трохи худнутиме гаманець для мотивації скандальних служителів феміди.

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Напевне, важливішим за рішення РНБО є перезапуск української суддівської вертикалі за допомогою міжнародних експертів. Це має зробити закон, який зараз розглядає Верховна Рада.