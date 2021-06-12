Почему санкционный список раскритиковали

Правозащитники убеждены, что в список под видом "воров в законе" попали ветераны и представители разных национальностей, воевавших на Востоке. Впрочем, в Совете нацбезопасности убеждают – никаких случайностей быть не может.

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"Ни одного случайного человека в списках, которые на сегодня утверждает СНБО, появиться не может. По каждому человеку происходит тщательная проверка", – заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Фактически Банковая объявила войну криминалитету. И, как отчитываются правоохранители, ни авторитетов, ни воров в законе в Украине сейчас почти не осталось.

Как формировался санкционный список – неизвестно

Впрочем, до конца неизвестно, как формировался санкционный список и кто отбирал того или иного персонажа. Интересным представляется тот факт, что в списке якобы криминальных авторитетов трижды повторяется один и тот же человек.

Проверку никто не проводил, критерии, по которым отбирались эти люди, не прозрачны. Возможно, кому-то из ведомства не нравятся одни люди, кому-то – другие. Это очень удобный внесудебный инструмент, с помощью которого можно от этих людей избавиться,

– пояснил правозащитник Николай Полозов.

В санкционном списке есть бойцы добровольческих батальонов

По мнению народного депутата от "Голоса" Александры Устиновой, санкционный список СНБО – обычный инструмент чистки неудобных то ли Банковой, то ли правоохранителям людей, которых без суда и следствия можно выпереть из страны или же дискредитировать перед обществом, не предоставляя никаких доказательств их вины."Много "воров в законе" в этих списках просто потерялись, вы не найдете их в списках, но зато найдете их водителей, охранников. Вписали на самом деле не тех людей, которые должны бы быть под санкциями, вписали, как оказалось, большое количество бойцов добровольческих батальонов", – отметила Устинова.

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Странным представляется и то, что Верховная Рада в прошлом году приняла специальный документ для борьбы с ворами в законе. Но правоохранительным органам для эффективной работы этого оказалось недостаточно. В то же время борьба с организованной преступностью крайне необходима любой цивилизованной стране.

Впрочем не станет ли такое противодействие ворам в законе или другим авторитетным людям в криминальных кругах политическим пиаром – открытый вопрос. В то же время критика относительно списков дает основания полагать, что их формировали на скорую руку и без надлежащей проверки.