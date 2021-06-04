Как изменилась ситуация после решения СНБО

За 3 недели удалось достичь фактического нулевого влияния "воров в законе" на криминогенную ситуацию в Украине. Об этом Зеленский заявил в своем видеообращении после заседания СНБО.

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За 3 недели 6 ворам в законе объявили подозрения;

12 – выдворили из Украины;

прекратили преступное влияние 111 этнических криминальных авторитетов, треть из них депортировали, а остальные находятся под следствием, еще у части отменили документы на проживание в Украине;

другие находятся под стражей и изолированы от внешнего мира.

Это тот случай, когда я совсем не расстроен тем фактом, что кто-то эмигрирует из Украины навсегда,

– заверил Зеленский.

Смотрите видеообращение президента:

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