Чому санкційний список розкритикували

Правозахисники переконані, що у список під виглядом "злодіїв в законі" потрапили ветерани та представники різних національностей, які воювали на Сході. Втім в Раді нацбезпеки переконують – жодних випадковостей бути не може.

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"Жодної випадкової людини в списках, які на сьогодні затверджує РНБО, з'явитися не може. По кожній людині відбувається ретельна перевірка", – заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Фактично Банкова оголосила війну криміналітету. І, як звітують правоохоронці, ні авторитетів, ані злодіїв у законі в Україні наразі майже не залишилось.

Як формувався санкційний список – невідомо

Втім, до кінця невідомо, як формувався санкційний список та хто відбирав того чи іншого персонажа. Адже цікавим видається той факт, що в переліку нібито кримінальних авторитетів тричі повторюється одна й та ж людина.

Перевірку ніхто не проводив, критерії, за якими відбиралися ці люди, не прозорі. Можливо, комусь з відомства не подобаються одні людини, комусь – інші. Це дуже зручний позасудовий інструмент, за допомогою якого можна від цих людей позбавитись,

– пояснив правозахисник Микола Полозов.

В санкційному списку є бійці добровольчих батальйонів

На думку народної депутатки від "Голосу" Олександри Устінової, санкційний список РНБО – звичайний інструмент чистки незручних чи то Банковій, чи то правоохоронцям людей, яких без суду та слідства можна виперти з країни або ж дискредитувати перед суспільством, не надаючи жодних доказів їхньої провини.

"Багато "злодіїв в законів" в цих списках просто загубились, ви не знайдете їх в списках, але натомість знайдете їхніх водіїв, охоронців. Вписали насправді не тих людей, які мали б бути під санкціями, вписали, як виявилось, велику кількість бійців добровольчих батальйонів", – зазначила Устінова.

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Дивним видається й те, що Верховна Рада торік ухвалила спеціальний документ для боротьби зі злодіями в законі. Але правоохоронним органам для ефективної роботи цього виявилось недостатньо. Водночас боротьба з організованою злочинністю вкрай необхідна будь-якій цивілізованій країні.

Втім чи не стане така протидія злодіям в законі або іншим авторитетним людям в кримінальних колах політичним піаром – відкрите питання. Водночас критика щодо списків дає підстави вважати, що їх формували нашвидкуруч і без належної перевірки.