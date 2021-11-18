Внезапно стала задыхаться 2-летняя девочка: в Одессе патрульные спасли ребенка

В Одессе патрульные отвезли в больницу 2-летнюю девочку, нуждающуюся в немедленной помощи. Ребенок внезапно стал задыхался, поэтому действовать нужно было немедленно.

Правоохранители включили серену и помчались на бешеной скорости. Благодаря этому малышам удалось спасти.

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Позвонила обеспокоенная мать

Вызов с мольбами помочь поступило на горячую линию "102" примерно в 6 часов вечера 17 ноября. Позвонила правоохранителям озабоченная мать младенца.

Патрульные спасли ребенка / Фото Патрульной полиции Одесской области

Тогда полицейские немедленно отправились на место вызова. Они забрали ребенка и повезли в ближайшее медучреждение. В процессе движения они требовали через громкоговоритель, чтобы водители пропускали их автомобиль.

Патрульные везут ребенка в больницу: смотрите видео

Другая невероятная история

17 ноября в сети рассказали о том, как в Харькове случайный прохожий помог отцу тяжелобольного ребенка. Тот следовал за скорой, которая везла малышка в реанимацию. Однако у него сломался автомобиль.

Тогда растерянному отцу помог неизвестный, согласившийся вызвать такси. При этом анонимный благотворитель сам оплатил поездку на расстояние в 16 километров.