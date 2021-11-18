Правоохранители включили серену и помчались на бешеной скорости. Благодаря этому малышам удалось спасти. Похожее событиеСопровождали автомобиль с беременной: видео невероятного поступка патрульных Харькова Позвонила обеспокоенная мать Вызов с мольбами помочь поступило на горячую линию "102" примерно в 6 часов вечера 17 ноября. Позвонила правоохранителям озабоченная мать младенца. Патрульные спасли ребенка / Фото Патрульной полиции Одесской области Тогда полицейские немедленно отправились на место вызова. Они забрали ребенка и повезли в ближайшее медучреждение. В процессе движения они требовали через громкоговоритель, чтобы водители пропускали их автомобиль. Патрульные везут ребенка в больницу: смотрите видео Другая невероятная история 17 ноября в сети рассказали о том, как в Харькове случайный прохожий помог отцу тяжелобольного ребенка. Тот следовал за скорой, которая везла малышка в реанимацию. Однако у него сломался автомобиль. Тогда растерянному отцу помог неизвестный, согласившийся вызвать такси. При этом анонимный благотворитель сам оплатил поездку на расстояние в 16 километров.