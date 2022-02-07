Водителя зажало: в сеть выложили видео масштабной аварии в Приморском районе Одессы
Источник:полиция Одесской области
В Одессе не разминулись Jeep и Honda. В результате масштабной аварии на дороге пострадали 4 человека.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в 12 часов 7 февраля на пересечении улиц Разумовской и Мясоедовской. Водитель Jeep нарушил правила, чем вызвал аварию.
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ДТП в Одессе
По предварительной версии следствия, водитель внедорожника пересекал перекресток на красный сигнал светофора. В этот момент он столкнулся с автомобилем марки Honda.
На месте работали оперативники, устанавливающие обстоятельства происшествия. В полиции решают вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований.
В Одессе на перекрестке Jeep врезался в Honda / Фото "Думская"
Подробности с места происшествия
Момент ДТП в Одессе зафиксировал видеорегистратор одного из проезжавших мимо автомобилей. Его обнародовали в Интернете.
Примечательно, что в результате удара обе машины занесло. Джип вылетел на тротуар и врезался в электроопору.
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Пострадали 4 человека
В результате аварии на перекрестке Разумовская – Мясоедовская пострадали 4 человека. Травмы получили водитель Honda и 3 пассажира Jeep.
По информации издания "Думская", водителя Honda зажало внутри, поскольку автомобиль сильно покорежило во время удара. Его из салона доставали спасатели с помощью спецтехники.
После удара Jeep загорелся. Ликвидировать пожар в авто удалось огнетушителями.
В Одессе не разминулись Jeep и Honda: смотрите видео