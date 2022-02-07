Дорожно-транспортное происшествие произошло в 12 часов 7 февраля на пересечении улиц Разумовской и Мясоедовской. Водитель Jeep нарушил правила, чем вызвал аварию.

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ДТП в Одессе

По предварительной версии следствия, водитель внедорожника пересекал перекресток на красный сигнал светофора. В этот момент он столкнулся с автомобилем марки Honda.

На месте работали оперативники, устанавливающие обстоятельства происшествия. В полиции решают вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований.

В Одессе на перекрестке Jeep врезался в Honda / Фото "Думская"

Подробности с места происшествия

Момент ДТП в Одессе зафиксировал видеорегистратор одного из проезжавших мимо автомобилей. Его обнародовали в Интернете.

Примечательно, что в результате удара обе машины занесло. Джип вылетел на тротуар и врезался в электроопору.

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Пострадали 4 человека

В результате аварии на перекрестке Разумовская – Мясоедовская пострадали 4 человека. Травмы получили водитель Honda и 3 пассажира Jeep.

По информации издания "Думская", водителя Honda зажало внутри, поскольку автомобиль сильно покорежило во время удара. Его из салона доставали спасатели с помощью спецтехники.

После удара Jeep загорелся. Ликвидировать пожар в авто удалось огнетушителями.

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