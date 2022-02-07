Дорожньо-транспортна пригода сталася о 12 годині 7 лютого на розі вулиць Розумовської та М'ясоїдівська. Водій Jeep порушив правила та спричинив аварію.
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ДТП в Одесі
За попередньою версією слідства, керманич позашляховика перетинав перехрестя на червоний сигнал світлофора. У цей момент він зіткнувся з авто марки Honda.
На місці працювали оперативники, які встановлюють обставини події. У поліції вирішують питання про внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
В Одесі на перехресті Jeep врізався в Honda / Фото "Думська"
Подробиці з місця події
Момент ДТП в Одесі зафіксував відеореєстратор одного з авто, що проїжджало повз. Його оприлюднили в інтернеті.
Помітно, що внаслідок удару обидві машини занесло. Джип вилетів на тротуар та врізався в електроопору.
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Постраждали 4 осіб
Внаслідок аварії на перехресті Розумовська – М'ясоїдівська постраждали 4 людей. Травми отримав водій Honda та 3 пасажирів Jeep.
За інформацією видання "Думська", керманича Honda затиснуло всередині, оскільки автомобіль сильно понівечило під час удару. Його з салону діставали рятувальники за допомогою спецтехніки.
Після удару Jeep загорівся. Ліквідувати пожежу в авто вдалося вогнегасниками.
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