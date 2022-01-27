Военного из Одессы признали виновным в разбое, но не отправили за решетку

Приморский райсуд Одессы вынес приговор военнослужащему, который совершил разбойное нападение. Он ограбил магазин, но в тюрьму его не отправили.

Инцидент произошел 12 мая 2021 года. Вооруженный мужчина ворвался в магазин "Татушечка" на улице Пастера в Одессе и ограбил его.

Обратите внимание Директор школы во Львове отменила штраф в 34 тысячи гривен за нарушение карантина

Разбойное нападение в Одессе

Злоумышленник угрожал продавщице стартовым пистолетом Retay. На работницу магазина мужчина напал из-за спины.

Путем угроз он заставил женщину вытащить из кассы 13 тысяч гривен и забрал их с собой. У продавщицы нападавший также похитил 2 мобильных телефона, стоимостью 5,4 тысячи гривен и 6 тысяч гривен.

Подробности дела

Известно, что злоумышленника задержали сразу. Суд не захотел держать мужчину под стражей и отправил на 2 месяца под домашний арест.

Последнее заседание по делу состоялось в январе 2022 года. Подсудимый признался в разбойном нападении, искренне раскаялся и пообещал не совершать таких действий в дальнейшем.

Свое поведение правонарушитель объяснил тем, что в магазине увидел только продавщицу, посетителей там не было. Поэтому внезапно решил ограбить заведение, на кассе которого увидел немалую сумму денег.

Решение суда

Пистолет якобы мужчина носил при себе для самозащиты. Похищенные мобильные телефоны злоумышленник выбросил, а деньги потратил на собственные нужды.

Суд установил, что обвиняемый ранее не привлекался к ответственности, не имел проблем с психикой, не употреблял наркотики. Он также является участником боевых действий и продолжает служить.

Следовательно, судья назначил военнослужащему наказание в виде 3 лет лишения свободы. Однако освободила от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год. Он также должен уплатить 686 гривен за судебную экспертизу.

Обратите внимание – суд выбрал Порошенко меру пресечения: смотрите видео