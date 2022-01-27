Инцидент произошел 12 мая 2021 года. Вооруженный мужчина ворвался в магазин "Татушечка" на улице Пастера в Одессе и ограбил его.
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Разбойное нападение в Одессе
Злоумышленник угрожал продавщице стартовым пистолетом Retay. На работницу магазина мужчина напал из-за спины.
Путем угроз он заставил женщину вытащить из кассы 13 тысяч гривен и забрал их с собой. У продавщицы нападавший также похитил 2 мобильных телефона, стоимостью 5,4 тысячи гривен и 6 тысяч гривен.
Подробности дела
Известно, что злоумышленника задержали сразу. Суд не захотел держать мужчину под стражей и отправил на 2 месяца под домашний арест.
Последнее заседание по делу состоялось в январе 2022 года. Подсудимый признался в разбойном нападении, искренне раскаялся и пообещал не совершать таких действий в дальнейшем.
Свое поведение правонарушитель объяснил тем, что в магазине увидел только продавщицу, посетителей там не было. Поэтому внезапно решил ограбить заведение, на кассе которого увидел немалую сумму денег.
Решение суда
Суд установил, что обвиняемый ранее не привлекался к ответственности, не имел проблем с психикой, не употреблял наркотики. Он также является участником боевых действий и продолжает служить.
Следовательно, судья назначил военнослужащему наказание в виде 3 лет лишения свободы. Однако освободила от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год. Он также должен уплатить 686 гривен за судебную экспертизу.