Вокруг слышен запах газа: в Одессе прорвало газовую трубу – фото и видео с места

В Приморском районе Одессы случилась авария сети газоснабжения. Из-за этого там был сильный запах газа. На это место немедленно прибыли работники аварийной службы.

Кроме этого, туда направили отряд спасателей. Это произошло примерно в полдень 19 ноября.

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Какие неудобства это причинило

Прорыв газовой трубы заметили на улице Пастера. Из-за этого ее сразу перекрыли для движения транспорта. К счастью, аварийные службы быстро начали ликвидацию неисправности, поэтому никто не пострадал.

Вид на перекрытую улицу с высоты птичьего полета: смотрите видео

Поэтому спасатели там только дежурили, однако их работа не понадобилась. Телеграм УСИ сообщил, что транспорт с Пересыпи перенаправляли на Старопортофранковскую улицу. Также в результате этого происшествия остановилось движение трамваев, курсирующих по 28 маршруту.

Спасатели на месте прорыва газовой трубы: смотрите видео

Другая авария с газом

В Измаиле Одесской области 29 октября произошел взрыв газа в жилом доме. Из-за этого пострадала женщина, которая в этот момент была возле котла. Также получил ожоги ее муж, который пришел тушить возгорание обоев.

По мнению спасателей, к этому инциденту привело пренебрежение правилами пожарной безопасности. Поэтому они в очередной раз призывали быть осмотрительными при использовании газовых приборов.

Место, где прорвало трубу газа в Одессе / Фото телеграма "Новости.LIVE Odesa"