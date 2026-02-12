Враг бьет по Одессе дронами: раздаются взрывы, работает ПВО

Ударные БпЛА российской армии ночью 12 февраля добрались до Одессы. Прогремели взрывы в городе.

О работе ПВО проинформировали в ОВА. Рассказываем, что известно на данный момент.

Хронология атаки Российские дроны атакуют Украину: взрывы в Днепре, воздушная тревога распространяется по областям

Что известно о воздушной атаке на Одессу 12 февраля?

Воздушную тревогу в Одесском районе объявили в 00:19 ночью 12 февраля. По информации Воздушных сил, со стороны Черного моря полетели ударные дроны российской армии, причем большая группа.

Мониторинговые сообщества указывали, что БпЛА не менее двух десятков. Местные в соцсетях писали о взрывах. Под угрозой был центр города.

Областная военная администрация подтвердила, что Одесса под ударом, и сообщила, что работает противовоздушная оборона.

Одесса, продолжается работа ПВО. Находитесь в безопасных местах!

– написал начальник ОВА Олег Кипер.

В 00:47 в Одесской области дали отбой. На момент публикации информации о возможных последствиях атаки еще не было.

Где еще раздавались взрывы во время этой атаки?