Враг ударил по многоэтажке в Одессе: погибли 3 человека, среди них – 2-летняя девочка

Ударные дроны российской армии атаковали Одессу ночью 6 апреля. В городе прогремела серия взрывов. К сожалению, не обошлось без жертв.

Глава Одесской ГВА Сергей Лысак и глава ОВА Олег Кипер проинформировали о последствиях вражеского обстрела Одесы.

Хронология атаки Небо Украины снова терроризируют "Шахеды", взрывы прогремели в Одессе: где есть угроза

Каковы последствия массированного удара по Одессе?

В результате ночной атаки погибли 3 человека. Это 30-летняя женщина и ее маленькая дочь, которой было всего 2,6 года, и еще одна женщина 53 года.

Еще по меньшей мере 15 человек пострадали, из них 13 госпитализированы. Они получили травмы разной степени тяжести.

Среди пострадавших – беременная женщина, 7-месячный мальчик, 2-летняя девочка, двое подростков 17 и 18 лет.

Пять человек находятся в тяжелом или очень тяжелом состоянии, сообщил директор одной из больниц Денис Себов для "Новости.LIVE". В частности, 29-летний мужчина и 33-летняя женщина – в ожоговом отделении с обширными ожогами верхней части туловища, головы и верхних конечностей.

У большинства пострадавших осколочные и взрывчатые ранения, а также отравление продуктами горения. По словам Себова, у 17-летнего парня компрессионный перелом позвоночника, а у 64-летней женщины – кровоизлияние и сотрясение мозга.

В Приморском районе поврежден жилой многоэтажный комплекс и 7 частных домов.

В Киевском районе пострадало одно многоэтажное здание, 5 частных домов, частное дошкольное учреждение, магазин и 27 автомобилей.

Что известно об обстреле Одессы 6 апреля?

Воздушную тревогу в Одесской области в разных районах начали объявлять ближе к 2 ночи 6 апреля. С моря налетали ударные беспилотники российской армии, о чем предупреждали Воздушные силы. В 3 утра возникла угроза непосредственно для Одессы.

В областном центре начали греметь взрывы. В 03:29 председатель Одесской ГВА Сергей Лысак сообщил в телеграме о первых последствиях атаки, которая оказалась массированной.

По его словам, предварительно, есть попадания по жилой застройке и повреждения в Киевском и Приморском районах. Уже известно о 5 пострадавших, они госпитализированы.

На 04:30 стало известно о попадании в многоэтажку и серьезных разрушениях с 5 по 4 этажи. Под завалами могут быть люди.

Где еще раздавались взрывы в течение минувших суток?