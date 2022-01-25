Вынесли из горящей квартиры: в Одесской области спасли мужчину с инвалидностью и его животных

В многоквартирном доме в Черноморске вспыхнул пожар. Спасатели вынесли из огня мужчину и его четвероногих сожителей.

Чрезвычайное происшествие произошло в 9-этажном здании на улице Александровской. Горела одна из квартир на 7 этаже.

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Спасение жизней

Огонь быстро охватил помещение. Все вокруг заполонил густой дым.



В Черноморске загорелась квартира в многоэтажке / Фото ГСЧС

Спасателям пришлось пробираться к эпицентру огня в специальных защитных аппаратах. Оказалось, что в квартире во время пожара находился мужчина с инвалидностью и его животные.



Внутри охваченного пламенем помещения был мужчина и его животные / Фото ГСЧС

Пожарные вынесли из квартиры владельца квартиры. Спасли жизнь его собачке и котику.



Спасатели эвакуировали мужчину с инвалидностью / Фото ГСЧС

От госпитализации мужчина отказался, поскольку чувствовал себя хорошо. Ориентировочно за час пожар удалось ликвидировать.



Из пожара вынесли также кота и собаку / Фото ГСЧС

Реанимация кота во Львове

Недавно во Львове спасатели вынесли из пожара кошку. Огонь охватил квартиру 17 января.

Известно, что животное потеряло сознание. Его передали полицейской Марии Алешиной, которая оказала первую помощь кошечке.

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Животное удалось спасти. Впоследствии его отвезли к ветеринару и убедились в том, что четвероногой ничего не угрожает.

Текст публикации в фейсбуке:

"И вновь спасенные жизни.

Сегодня, в 13 часов 30 минут, в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, в городе Черноморск, по улице Александровской, возник пожар в 9-этажном жилом доме.

Спасатели работали в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения в составе звена газодымозащитной службы, они быстро и оперативно спасли и эвакуировали с 7 этажа хозяина квартиры, инвалида 3 группы вместе с его домашними питомцами, собакой и котиком.

Хозяин был передан карете скорой медицинской помощи, однако от госпитализации он отказался, потому что чувствует себя хорошо.

Пожар был ликвидирован в 14 часов 52 минуты на площади 30 м. кв. всего было задействовано 3 единицы техники и 10 пожарных".