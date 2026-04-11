Взрывы прогремели в Одессе: дрон попал в дом: дрон попал в дом, есть несколько пожаров

Российская армия прибегла к воздушной атаке на Одессу этой ночью, 11 апреля. Прозвучала серия взрывов в городе.

О первых известных последствиях сообщили в ГВА. Рассказываем, какая есть информация на данный момент.

Хронология атаки

Что известно об обстреле Одессы дронами 11 апреля и его последствиях?

Через 20 минут после полуночи в начале суток 11 апреля в Одесском районе объявили воздушную тревогу. Из сообщений Воздушных сил стало известно о приближении к Одессе ударных беспилотников российской армии.

БпЛА налетали на Одессу в несколько волн. В городе прогремела серия взрывов. На момент публикации обстрел города продолжался.

В городской военной администрации сообщили, что уже есть первая информация о последствиях атаки – говорится о попадании в частный дом в одном из районов.

После 2 ночи стало известно, что в Одессе горят еще один жилой дом и крыша общежития. Информация о пострадавших не поступала.

