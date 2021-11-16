Пожар в доме престарелых в Днепре: Денисова назвала причину трагедии

В днепровском доме для пожилых людей случилась трагедия – в пожаре погибли 5 женщин. Вызвали возгорание проблемы с электропроводкой на этаже, где находились лежачие люди.

О пожаре в частном доме престарелых "Тепло любимых" в городе Днепр рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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Детали пожара в доме престарелых

По поручению Денисовой дом для престарелых посетила ее представительница в Днепропетровской области Татьяна Кокшарова.

В доме проживали 30 человек в возрасте от 75 до 89 лет. Среди них было 23 лежачих.

Выяснилось, что на втором этаже здания, где находились лежачие больные, произошло замыкание электрической проводки.

Что касается пострадавших, то им оказали необходимую медицинскую помощь, в госпитализации они не нуждаются. Сейчас пациентов транспортируют в другое здание этого заведения, расположенного в Днепре.



Последствия пожара в доме престарелых / Фото из телеграма Людмилы Денисовой

Проверка заведений для престарелых

Денисова также отметила, что в 2021 году работники офиса омбудсмена осуществили 41 мониторинговый визит национального превентивного механизма в частные заведения разных типов. В частности, 29 раза наведались в частные гериатрические пансионаты с целью мониторинга соблюдения прав людей, которые там находятся.

В 90% таких визитов зафиксировали нарушение противопожарных норм,

– сообщила уполномоченная по правам человека.

В большинстве заведений на окнах установлены нераскрываемые решетки, двери помещений закрываются на замок, а ключи от них находятся у персонала, техническое обслуживание огнетушителей не осуществляют, противопожарной сигнализации нет.

В итоге Денисова обратилась к министру соцполитики Марине Лазебной и главам областных государственных администраций с запросом о необходимости обеспечения контроля за деятельностью указанных учреждений в соответствии с действующим законодательством.

Трагедия в днепровском доме престарелых: основное

В Днепре в доме престарелых 16 ноября вспыхнул пожар. В нем погибли 5 женщин в возрасте от 75 до 89 лет

Правоохранители уже задержали администратора заведения. Трагедию расследуют по статье о нарушении требований пожарной безопасности, которое привело к гибели.

21 января другой ужасный пожар случился в харьковском доме престарелых. Там погибли 15 стариков , а еще 10 пострадали.

Текст сообщения Людмилы Денисовой:

По моему поручению региональный представитель Уполномоченного ВРУ по правам человека в Днепропетровской области Татьяна Кокшарова посетила частный дом престарелых "Тепло любимых" в городе Днепр, где сегодня произошел пожар, вследствие которого погибли пять женщин.

В доме проживало 30 человек в возрасте от 75 до 89 лет, из которых 23 лежачих больных. Как было выяснено работником Секретариата Уполномоченного, на втором этаже здания, где находились лежачие больные, произошло замыкание электрической проводки.

Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, в госпитализации они не нуждаются. Сейчас пациентов транспортируют в другое здание этого заведения, расположенное в г. Днепр.

Хочу подчеркнуть, что в 2021 году работниками Офиса Уполномоченного осуществлен 41 мониторинговый визит национального превентивного механизма в частные заведения разных типов. Из них – 29 в частные гериатрические пансионаты с целью мониторинга соблюдения прав лиц, которые там находятся. В 90% таких визитов было зафиксировано нарушение противопожарных норм.

В нарушение требований Правил пожарной безопасности Украины в большинстве заведений на окнах установлены нераскрываемые решетки, двери помещений закрываются на замок, а ключи от них находятся у персонала, техническое обслуживание огнетушителей не осуществляется, противопожарная сигнализация – отсутствует.

К сожалению, со времени трагического события, которое произошло в январе текущего года в аналогичном заведении Харькова, когда погибло 15 человек пожилого возраста, выводов не сделано.

Обращаюсь к министру социальной политики Украины Марины Лазебной и главам областных государственных администраций о необходимости обеспечения контроля за деятельностью указанных учреждений в соответствии с действующим законодательством.