В здании Одесского городского совета искали взрывчатку

В Одессе правоохранители проверяли информацию об угрозе взрыва в городском совете. Никаких подозрительных предметов они не нашли. На месте работали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа.

Сообщение о заминировании админздания на Думской площади поступило в полицию 19 ноября утром. Об этом стало известно утром около 10 часов.

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Эвакуировали 187 человек

По состоянию на 13:00 админздание и прилегающую к нему территорию правоохранители осмотрели. Никаких взрывчатых веществ или устройств они не обнаружили. Всего эвакуировали 187 человек. Горсовет уже возобновил свою работу.

Фейковое минирование Одесского горсовета / Фото Нацполиции

Не первый случай заминирования

1 ноября в сети сообщили о заминировании нескольких одесских ТРЦ. В каждый из этих торговых центров направили специалистов. В частности, туда прибыли следователи, спасатели, взрывотехники и кинологи. Однако результатов проверки не сообщили.

Еще один случай произошел 19 октября. В СМИ сообщили о том, что на Косовской в Одессе заминировали ЦПАУ. Оттуда срочно эвакуировали людей. В полиции говорили, что угроза взрыва была еще и в Южном. Однако никаких взрывчаток в зданиях не обнаружили.

На следующий день 20 октября полиция задержала 44-летнюю местную жительницу, которая сообщила о фейковом заминировании. У одесситки изъяли телефон, с которого она предоставила ложную информацию. К тому же женщину отправили в изолятор. Злоумышленнице может грозить от 2 до 6 лет лишения свободы.