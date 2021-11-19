Повідомлення про замінування адмінбудівлі на Думській площі надійшло до поліції 19 листопада вранці. Наразі деталей щодо події немає, але на місці вже працюють правоохоронці.

Зверніть увагу Вирішив помститися: житель Одещини "замінував" райвідділок поліції

Не перший випадок замінування

1 листопада в мережі повідомили про замінування кількох одеських ТРЦ. До кожного з цих торгових центрів направили спеціалістів. Зокрема, туди прибули слідчі, рятувальники, вибухотехніки та кінологи. Проте результатів перевірки не повідомили.

Ще один випадок стався 19 жовтня. У ЗМІ повідомили про те, що на Косівській в Одесі замінували ЦНАП. Звідти терміново евакуювали людей. У поліції казали, що загроза вибуху була ще і в Южному. Проте жодних вибухівок в будівлях не виявили.

Наступного дня 20 жовтня поліція затримала 44-річну місцеву жительку, яка повідомила про фейкове замінування. В одеситки вилучили телефон, з якого вона надала неправдиву інформацію. До того ж жінку відправили до ізолятора. Зловмисниці може загрожувати від 2 до 6 років позбавлення волі.