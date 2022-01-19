На железной дороге в Одесской области трагически погиб 50-летний мужчина

В порту Одесской области погиб работник Укрзализныци. На него наехал тепловоз. Инцидент произошел в городе Южный.

По информации правоохранителей, 19 января утром составитель поездов работал в порту. Он пытался перевести стрелки на железнодорожных путях.

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Трагедия на железной дороге

Во время работы, на 50-летнего работника Укрзализныци наехал тепловоз. Мужчина погиб на месте в результате полученных травм.

Следователи допросили 51-летнего машиниста, который в тот момент руководил тепловозом. Он заверил, что не заметил коллегу на путях.

На работника Укрзализныци в Одесской области наехал тепловоз / Фото Нацполиции

В полиции решают вопрос открытия уголовного производства. За нарушение правил безопасности на работе машинисту грозит до 8 лет заключения.

Поезд протаранил микроавтобус

В конце декабря жуткое столкновение произошло на железнодорожном переезде в селе Ржавчик Харьковской области. Водитель "ГАЗ" заехал на пути, где в него врезался поезд.

Поезд протаранил бус на Харьковщине / Фото Нацполиции

Переезд не был оборудован шлагбаумом. Однако 39-летний водитель авто проигнорировал красный сигнал светофора.

Машинист также сигнализировал водителю и экстренно затормозил. Впрочем, аварии избежать не удалось. Водитель авто погиб на месте.