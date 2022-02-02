Скоїв смертельну ДТП і втік: в аварії біля Одеси загинула сімейна пара

На трасі неподалік від Одеси 1 лютого сталася жахлива аварія. Там зіткнулися легковики та загинула сімейна пара, яка була в одному з них.

Водій, який спровокував ДТП просто втік з місця трагедії. Це сталося приблизно о 12:30 на дорозі між селами Каменка та Щербанка.

Напередодні З'явилося відео моменту зіткнення маршрутки з поїздом у Гостомелі

Поліцейські побачили тільки тіла

До потрощених автомобілів прибули правоохоронці. Проте вони побачили, лише загиблих – 46-річного жителя Овідіополя та його 42-річну дружину. Вони були в автомобілі Skoda.

Слідчі вважають, що аварія трапилася, бо Ford вилетів на зустрічну, де влетів у автівку пари. Проте ймовірний винуватець ДТП просто втік. При цьому він покинув свій потрощений автомобіль на узбіччі.



Водій покинув своє авто і втік / Фото Нацполіції

На фото помітно, що на місце трагедії приїхала швидка допомога. Окрім цього, там були рятувальники, які, ймовірно, діставали тіла з понівеченого легковика.

Поліція Одещини просить відгукнутися всіх очевидців події та водіїв з відеореєстраторами, які вдень 1 лютого їхали дорогою Одеса – Кучурган. Це потрібно, щоб встановити деталі події, а також розшукати водія-втікача.



Орієнтування на підозрюваного у втечі водія / Зображення телеграму "Подслушано Одесса"

Що загрожує втікачу

Правоохоронці наразі розслідують трагедію як порушення правил дорожнього руху, яке спричинило загибель кількох осіб. Якщо водія Ford розшукають, він може відправитися до в'язниці на строк від 5 до 10 років.

Кілька інших аварій нещодавно

В Одесі вночі 30 січня автомобіль Nissan вилетів із дороги та протаранив опору рекламного щита. Як наслідок, одразу загинули 2 людей, які були всередині.

На об'їзній дорозі Львова 31 січня трапилася нищівна ДТП. Там зіткнулися "УАЗ 452" і тягач для перевезення автомобілі. Внаслідок зіткнення постраждали одразу 3 людини. Проте, на щастя, загиблих не було.

На трасі Київ – Чоп 31 січня водій Mitsubishi Lancer різко вилетів на зустрічну смугу. Там він в'їхав в автопоїзд DAF. Внаслідок зіткнення легковик розтрощило вщент, а у його водія навіть не було шансу вижити.

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