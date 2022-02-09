На тероборону Одеси виділять 20 мільйонів: Труханов хоче розмістити штаб у в'язниці

В Одесі на розвиток територіальної оборони виділять 20 мільйонів гривень. Програма розвитку матиме два напрями.

Затвердження програми відбулося в міськраді Одеси 9 лютого розповів. Мер міста Геннадій Труханов заявив, що її штаб можна розмістити в закинутій колонії на Люстдорфській дорозі. Мовляв, її ітак довго не можуть продати.

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На що можуть витратити ці кошти

Ухвалена програма має сприяти розвитку підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань. Вона розрахована на 2022 – 2023 роки.

У мирний час гроші мають іти на формування військових частин і підрозділів. А в особливий період гроші зможуть використати для розгортання цих же об'єднань.

Передусім мовиться про забезпечення добровольчих батальйонів. Проте також у документі передбачене військово-патріотичного виховання населення.

Чому саме у в'язниці

Під час обговорення цього питання Труханов зауважив, що потрібно обрати приміщення для штабу тероборони. Одним із хороших варіантів для цього він вважає комплекс Південної виправної колонії №51.

Замість продажу такої території в центрі міста під забудову, можна було б там розмістити штаб тероборони. На мою думку, приміщення там оптимально підходять по інфраструктурі,

– сказав мер.

Також він зазначив, що є й інший варіант. А саме, колишнє Одеське вище артилерійське училище на 3 станції Великого Фонтана.

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Чому ця в'язниця закинута Південна виправна колонія №51 перестала функціонувати після заколоту в'язнів та пожежі. Це трапилося ще у 2019 році.



А через 2 роки Південна виправна колонія №51 перестала функціонувати після заколоту в'язнів та пожежі. Це трапилося ще у 2019 році.А через 2 роки її виставили на продаж. За понад 70 будівель біля центру міста хотіли отримати 223 мільйони гривень. Проте кілька аукціонів із спробами продажу були безуспішними.

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