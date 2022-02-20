Тисячі людей з українськими стягами: в Одесі пройшов масштабний Марш єднання

Вулицями Одеси 20 лютого пройшов масштабний Марш Єднання. Організатори заходу наголошують, що Одеса була, є і буде українським містом.

На Марш єднання вийшли кілька тисяч одеситів. Усі вони пройшли містом під синьо-жовтими прапорами, вигукуючи патріотичні гасла.

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Як пройшов марш

Почався марш доволі незвично. Ті, хто зібрався на Соборній площі, вирішили потоптатися на прапорі "Партії регіонів".

Марш єднання в Одесі: дивіться відео

Пізніше учасники сформували колону і пройшлися містом.

Марш єднання в Одесі: дивіться відео

Марш єднання в Одесі: фото Нацкорпусу

В Одесі вшанували Небесну Сотню

Крім того, в Одесі також пройшли заходи з ушанування пам'яті загиблих під час розстрілів на Майдані 18 – 20 лютого 2014 року. У траурних заходах взяли участь представники місцевої влади та військовослужбовці.



Вшанування Героїв Небесної Сотні в Одесі / Фото "Думкая"