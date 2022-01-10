Викрали й хотіли вбити полтавського бізнесмена: впіймали ще одного члена банди іноземців

Група кавказців викрала бізнесмена з Полтавщини. Вони хотіли його вбити, а тіло викинути в річку Дніпро в Києві.

У поліції Полтавської області зазначали, що потерпілого викрали ще 31 грудня. На щастя, правоохоронці швидко зреагували та змогли його відшукати.

Ця подія Планували тіло викинути в Дніпро: кавказці викрали підприємця з Полтавщини

Тоді одразу затримали кілька підозрюваних, проте розслідування продовжили. А вже 10 січня повідомили, що в Одесі впіймали ще одного учасника цієї банди.

Щоб сховатися збрив бороду

Детальніше про затримання ще одного зі зловмисників розповіли в Карному розшуку. Правоохоронці розповіли, що кавказець доклав чималих зусиль, щоб уникнути відповідальності.

Зокрема, для конспірації чоловік збрив свою бороду. Проте, це не допомогло та він тепер теж є фігурантом цієї справи.



Чоловік, якого затримали в Одесі / Фото Департаменту карного розшуку

Головне про це викрадення підприємця

Підозрювані вимагали у викраденого гроші, а потім хотіли його вбити. Під час затримання кількох із них, правоохоронці виявили речові докази. Зокрема, це були надувний човен, трос і гантелі. Ймовірно, це все згодом мали використати, щоб втопити тіло.

Також у чоловіків вилучили автомобіль, на якому вони пересувалися. Тепер їх будуть судити одразу за кількома статтями Кримінального кодексу. Якщо вину зможуть довести, їм загрожує від 7 до 15 років ув'язнення.

Читайте повний текст допису Департаменту карного розшуку:

Як повідомлялось раніше, поліцейськими було викрито організовану злочинну групу, члени якої викрали чоловіка, вимагали грошові кошти, а також планували вбити його, а тіло викинути в річку Дніпро.

Наразі працівниками поліції в місті Одеса затримано ще одного учасника організованої злочинної групи, причетного до вказаних кримінальних правопорушень.

Зловмисник переховувався від правоохоронців, і навіть для конспірації збрив свою бороду. Досудове розслідування триває.