В полиции Полтавской области отмечали, что потерпевшего похитили еще 31 декабря. К счастью, правоохранители быстро среагировали и смогли его отыскать.

Это событие Планировали тело выбросить в Днепр: иностранцы похитили предпринимателя с Полтавщины

Тогда сразу задержали несколько подозреваемых, однако расследование продолжили. А уже 10 января сообщили, что в Одессе поймали еще одного участника этой банды.

Чтобы скрыться, сбрил бороду

Подробнее о задержании еще одного из злоумышленников рассказали в Уголовном розыске. Правоохранители рассказали, что кавказец приложил немалые усилия, чтобы избежать ответственности.

В частности, для конспирации мужчина сбрил свою бороду. Однако, это не помогло и он теперь тоже является фигурантом этого дела.



Мужчина, которого задержали в Одессе / Фото Департамента уголовного розыска

Главное об этом похищении предпринимателя

Подозреваемые вымогали у похищенного деньги, а затем хотели его убить. Во время задержания нескольких из них, правоохранители обнаружили вещественные доказательства. В частности, это были надувная лодка, трос и гантели. Вероятно, это все впоследствии должны были использовать, чтобы утопить тело.

Также у мужчин изъяли автомобиль, на котором они передвигались. Теперь их будут судить сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Если вину смогут доказать, им грозит от 7 до 15 лет заключения.

Читайте полный текст сообщения Департамента уголовного розыска:

Как сообщалось ранее, полицейскими была разоблачена организованная преступная группа, члены которой похитили мужчину, требовали денежные средства, а также планировали убить его, а тело выбросить в реку Днепр.

Сейчас сотрудниками полиции в городе Одесса задержан еще один участник организованной преступной группы, причастный к указанным уголовным правонарушениям.

Злоумышленник скрывался от правоохранителей, и даже для конспирации сбрил свою бороду. Досудебное расследование продолжается.