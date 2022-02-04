Військовий ліцеїст з Одеси показав неймовірну майстерність на чемпіонаті з бойового гопака

Вихованець Військово-морського ліцею імені віцеадмірала Володимира Безкоровайного здобув 4 медалі на чемпіонаті в Хмельницькій області. Арсен Тишковець підтвердив титул дворазового чемпіона світу.

Відкритий чемпіонат з бойового гопака відбувся наприкінці січня на Хмельниччині. Спортсмени змагалися в чотирьох дисциплінах.

Цікаво Українські амазонки. Асгарда – відродження унікального жіночого бойового мистецтва

Ліцеїст здобув медалі

Учасники чемпіонату показували свої вміння у дисциплінах "Однотан", "Тан-двобій", "Забава" та "Борня". У кожній з них призові місця здобув Арсен Тишковець.

Відомо, що за "Однотан" вихованець одеського Військово-морського ліцею отримав "срібло". У інших трьох дисциплінах здобув "золото".



Ліцеїст з Одеси здобув 4 медалі на чемпіонаті з бойового гопака / Фото "АрміяInform"

Різні види бойового гопака

Спортсмени зауважили, що кожна дисципліна має свої особливості. "Однотан" – це сольна композиція під музичний супровід. Людина показує свої вміння в ударах та відходах.

У "Тан-двобої" беруть участь 2 учасники, які імітують двобій у музичному супроводі. "Борня" передбачає двобій з легким дотиком, а в "Забаві" дотики обмежені.

Чемпіонат у Хмельницькій області

Учасниками змагань стали спортсмени від 6 років. На чемпіонаті визначали лише особисті місця у вагових та вікових категоріях. Турніри проводять двічі на рік.

Вихованець одеського ліцею Арсен Тишковець зазначив, що бойовий гопак для нього є стилем життя. Окрім фізичного виховання, цей вид спорту гартує ще й дух.

Під час занять ми вивчаємо обряди й традиції, співаємо козацьких пісень. До всіх досягнень я йшов через наполегливу працю і дисципліну, – пояснив Тишковець.

Ліцеїст зараз має рівень "Сокіл". Але вже у найближчому майбутньому планує підвищити його до "Яструба".

Цікаво – на Харківщині відбулись приголомшливі змагання Кубка світу: дивіться відео