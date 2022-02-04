Открытый чемпионат по боевому гопаку состоялся в конце января в Хмельницкой области. Спортсмены соревновались в четырех дисциплинах.

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Лицеист получил медали

Участники чемпионата показывали свои умения в дисциплинах "Однотан", "Тан-поединок", "Забава" и "Борня". В каждой из них призовые места получил Арсен Тишковец.

Известно, что за "Однотан" воспитанник одесского Военно-морского лицея получил "серебро". В других трех дисциплинах получил "золото".



Лицеист из Одессы завоевал 4 медали на чемпионате по боевому гопаку / Фото "АрмияInform"

Различные виды боевого гопака

Спортсмены отметили, что каждая дисциплина имеет свои особенности. Однотон – это сольная композиция под музыкальное сопровождение. Человек показывает свои навыки в ударах и отходах.

В "Тан-поединке" участвуют 2 участника, которые имитируют поединок в музыкальном сопровождении. "Борня" предусматривает поединок с легким прикосновением, а в "Забаве" прикосновения ограничены.

Чемпионат в Хмельницкой области

Участниками соревнований стали спортсмены от 6 лет. На чемпионате определяли только личные места в весовых и возрастных категориях. Турниры проводят два раза в год.

Воспитанник одесского лицея Арсен Тишковец отметил, что боевой гопак для него есть стиль жизни. Кроме физического воспитания этот вид спорта закаляет еще и дух.

На занятиях мы изучаем обряды и традиции, поем казацкие песни. Ко всем достижениям я шел через упорный труд и дисциплину,

– объяснил Тишковец.

Лицеист сейчас обладает уровнем "Сокол". Но уже в ближайшем будущем планирует повысить его до "Ястреба".

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