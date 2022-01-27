Військового з Одеси визнали винним у розбої, але не відправили за ґрати

Приморський райсуд Одеси виніс вирок військовослужбовцю, який вчинив розбійний напад. Він пограбував магазин, але до в'язниці його не відправили.

Інцидент стався 12 травня 2021 року. Озброєний чоловік увірвався до магазину "Татушечка" на вулиці Пастера в Одесі та пограбував його.

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Розбійний напад в Одесі

Зловмисник погрожував продавчині стартовим пістолетом Retay. На працівницю магазину чоловік напав з-за спини.

Шляхом погроз, він змусив жінку витягнути з каси 13 тисяч гривень та забрав їх із собою. У продавчині нападник також викрав 2 мобільних телефони, вартістю 5,4 тисячі гривень та 6 тисяч гривень.

Подробиці справи

Відомо, що зловмисника затримали одразу. Суд не захотів тримати чоловіка під вартою та відправив на 2 місяці під домашній арешт.

Останнє засідання у справі відбулося в січні 2022 року. Підсудний зізнався у розбійному нападі та щиро розкаявся й пообіцяв не вчиняти таких дій надалі.

Свою поведінку правопорушник пояснив тим, що в магазині побачив лише продавчиню, відвідувачів так не було. Тому раптово вирішив пограбувати заклад, на касі якого побачив чималу суму грошей.

Рішення суду

Пістолет нібито чоловік носив при собі для самозахисту. Викрадені мобільні телефони зловмисник викинув, а гроші витратив на власні потреби.

Суд встановив, що обвинувачений раніше не притягувався до відповідальності, не мав проблем з психікою, не вживав наркотиків. Він також є учасником бойових дій і продовжує служити.

Відтак, суддя призначила військовослужбовцю покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Однак звільнила від відбування покарання з іспитовим терміном на 1 рік. Він також повинен сплатити 686 гривень за судову експертизу.

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