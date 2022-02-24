Все під нашим контролем, – полковник ЗСУ про ситуацію в Одесі

Вночі приблизно о 23:00 стратегічні об'єкти та установи Одеси перебувають під контролем України. Полковник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров запевнив у цьому.

Назаров сказав, що немає причин для хвилювання. Українські військові готові протистояти Росії.

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"Запевняю вас – усе знаходиться під нашим контролером. Ситуація у міста контрольована, причин для занепокоєння немає", – сказав полковник.



Що робити у разі атаки / Інфографіка 24 каналу

Що відбувалося в Одесі 24 лютого

Росія бомбардувала Одесу та обстрілювала з ракет. Ударів розпочалися орієнтовно о 13:40. Влада повідомила про те, окупанти вцілили в селища Кароліно-Бугаз та Грибівка, в аеропорт "Буялик".

Від нападу Росії загинули 18 людей внаслідок атаки по військовій частині в селі Липецьке, що на Одещині.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.

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