Назаров сказав, що немає причин для хвилювання. Українські військові готові протистояти Росії.

До теми Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію

"Запевняю вас – усе знаходиться під нашим контролером. Ситуація у міста контрольована, причин для занепокоєння немає", – сказав полковник.



Що робити у разі атаки / Інфографіка 24 каналу

Що відбувалося в Одесі 24 лютого

Росія бомбардувала Одесу та обстрілювала з ракет. Ударів розпочалися орієнтовно о 13:40. Влада повідомила про те, окупанти вцілили в селища Кароліно-Бугаз та Грибівка, в аеропорт "Буялик".

Від нападу Росії загинули 18 людей внаслідок атаки по військовій частині в селі Липецьке, що на Одещині.