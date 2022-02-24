Назаров сказал, что нет причин для волнения. Украинские военные готовы противостоять России.
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"Уверяю вас – все находится под нашим контроллером. Ситуация в городе контролируемая, причин для беспокойства нет", – сказал полковник.
Что делать в случае атаки / инфографика 24 канала
Что происходило в Одессе 24 февраля
Россия бомбардировала Одессу и обстреливала из ракет. Удары начались ориентировочно в 13:40. Власть сообщила о том, оккупанты попали по поселкам Каролино-Бугаз и Грибовка и аэропорту "Буялык".
От нападения России погибли 18 человек в результате атаки по воинской части в селе Липецкое Одесской области.