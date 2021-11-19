Забирала хабар частинами: гучно затримали чиновницю одеської міськради

В Одесі правоохоронці затримали на гарячому працівницю міськради, яку підозрюють у корупції. Вона в цей момент якраз отримувала останню частину хабаря – 400 доларів.

За даними слідчих ця жінка вже отримувала від тієї ж особи 800 доларів. Це затримання провели 18 листопада.

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Зафіксували все, що потрібно

Факт отримання перших 2 частин хабаря правоохоронці задокументували. Тому уникнути відповідальності чиновниці, ймовірно, не вдасться.

Підозрювана є посадовицею одного з комунальних підприємств міськради Одеси. Проте не розголошують, якого саме.



Гроші, які вилучили правоохоронці / Фото Нацполіції

Що загрожує затриманій

Наразі слідчі готують підозру, яку хочуть оголосити жінці. Це правопорушення розслідують за статтею про одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Однак за її частиною, що передбачає ймовірну змову кількох осіб. Тому максимальне покарання за нею – 10 років ув'язнення.

Інший підозрюваний у хабарництві

16 листопада агенти СБУ затримали посадовця міськради Харківщини. За даними правоохоронців, він обклав даниною місцевих підприємців.

Чоловік нібито неодноразово вимагав у підприємців гроші за "невтручання" в діяльність. Його затримали в момент отримання 18 тисяч гривень від бізнесмена.