На залізниці в Одеській області трагічно загинув 50-річний чоловік

У порту на Одещині загинув працівник Укрзалізниці. На нього наїхав тепловоз. Інцидент трапився в місті Южне.

За інформацією правоохоронців, 19 січня зранку складач поїздів працював у порту. Він намагався перевести стрілки на залізничних коліях.

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Трагедія на залізниці

Під час роботи, на 50-річного працівника Укрзалізниці наїхав тепловоз. Чоловік загинув на місці внаслідок отриманих травм.

Слідчі допитали 51-річного машиніста, який у той момент керував тепловозом. Він запевнив, що не помітив колегу на коліях.



На працівника Укрзалізниці в Одеській області наїхав тепловоз / Фото Нацполіції

У поліції вирішують питання відкриття кримінального провадження. За порушення правил безпеки на роботі машиністові загрожує до 8 років ув'язнення.

Поїзд протаранив мікроавтобус

Наприкінці грудня моторошне зіткнення відбулося на залізничному переїзді в селі Ржавчик Харківської області. Водій "ГАЗ" заїхав на колію, де в нього врізався поїзд.



Поїзд протаранив бус на Харківщині / Фото Нацполіції

Переїзд не був обладнаний шлагбаумом. Однак 39-річний керманич авто проігнорував червоний сигнал світлофора.

Машиніст також сигналізував водієві та екстрено загальмував. Втім аварії уникнути не вдалося. Водій авто загинув на місці.