Зухвалий напад на патрульного в Одесі: екскандидату в мери обрали запобіжний захід

Одеський суд 23 листопада обрав запобіжний захід колишньому кандидату в мери Одеси Андрію Манило. Його підозрюють у зухвалому нападі на правоохоронця.

Мовиться про інцидент, який стався 15 листопада. Тоді чоловік потрапив у ДТП, а потім забризкав патрульного з газового балончика.

До теми В Одесі відомий прихильник Росії забризкав поліцейського газовим балончиком

Не задовольнити клопотання прокурора

Відповідно до рішення суду, Манило має перебувати під цілодобовим домашнім арештом. Проте прокуратура просила відправити його в СІЗО з можливістю виходу під заставу 45,4 тисячі гривень.

Проте слідчий суддя не задовольнив це клопотання. Він заявив, що це неможливо одразу з кількох причин:

має вищу освіту;

кореспондент видання "Ліга інформ";

не має судимості.

Хто такий Андрій Манило

Чоловік є досить відомою та скандальною особою у своєму місті. У 2014 році він балотувався на виборах міського голови Одеси. Тоді він не лише програв вибори, а й зайняв останнє місце на них.

У 2019 році Манило став головним підозрюваним у кримінальному провадженні. Тоді він нібито в стані наркотичного сп'яніння влаштував пожежу у своєму будинку. Внаслідок цього спалахнув цілий поверх.

Проте вже 28 травня 2021 року це кримінальне провадження закрили, оскільки закінчився термін досудового розслідування. Варто зазначити, що одесит занесений у базу "Миротворця". Його на цьому ресурсі звинуватили в провокаціях і участі в інформаційних спецопераціях Росії проти України.