Про це повідомили журналістам у поліції 16 листопада, а трапився інцидент ввечері напередодні. Раніше Манило прославився підозрою в підпалі власної квартири. Окрім цього, "активіст" є у базі "Миротворця" за ймовірну причетність до інформаційних спецоперацій Росії.

Раніше Не змогли помиритись: в Одесі чоловік бризнув газовим балончиком в обличчя водія маршрутки

Попросив відчинити й забризкав

Правоохоронці розповіли, що Манило скоїв напад на розі вулиць Балківська та Раскидайлівська. Патрульні у цей момент оформлювали ДТП, в яку він потрапив.

Чоловік підійшов до службового автомобіля та попросив відкрити вікно. Керівник цього автопатруля виконав сумнівне прохання та, ймовірно, згодом пошкодував.

Зловмисник застосував газовий балончик "Терен-4". Як наслідок, службовець зазнав хімічних опіків очей та відправився до лікарні. Напарник потерпілого скрутив Манила та повіз до відділку поліції.

Яке покарання за таке може бути

Коли слідчі встановили всі обставини, вирішили відкрити кримінальне провадження. Цей інцидент розглядають як умисне заподіяння тілесних ушкоджень правоохоронцю. Якщо вину підозрюваного зможуть довести в суді, йому загрожує до 5 років ув'язнення

Що відомо про цього чоловіка