2 грудня, 01:24
У Болграді на Одещині пролунали вибухи

Софія Рожик
Основні тези
  • У Болграді на Одещині вночі 2 грудня пролунали вибухи внаслідок атаки "Шахедів".
  • Росія цілилася на енергетичну інфраструктуру регіону.

На Одещині вночі 2 грудня пролунали вибухи. Область атакували "Шахеди".

Під прицілом росіян опинився Болград, який розташований буквально за кілька кілометрів від кордону з Молдовою. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на місцеві ЗМІ.

Що відомо про вибухи на Одещині? 

Що відомо про вибухи на Одещині?

Невдовзі після опівночі Повітряні сили попередили про БпЛА з акваторії Чорного моря на південь Одещини.

Спочатку вони летіли повз населений пункт Катлабуг вектором на Ізмаїл та Рені.

Група БпЛА на півдні Одещини – змінила рух на населений пункт Болград,
– повідомили о 1:17 у ПС.

О 01:20 місцеві ЗМІ повідомили про вибухи у Болграді та попередили про рух нових "Шахедів" на місто.

За деякими даними туди летіли близько 17 ударних безпілотників.

Зазначається, що Росія б'є прицільно по енергетиці регіону.

Де ще лунали вибухи?

  • Під час атаки "Шахедів" увечері 1 грудня вибухи пролунали у Миколаєві. Росія вдарила по промисловій інфраструктурі. На щастя, минулося без постраждалих.

  • За кілька годин російські безпілотники дісталися Київської області, де теж лунали вибухи. В ОВА повідомляли, що працює ППО.