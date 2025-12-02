У Болграді на Одещині пролунали вибухи
- У Болграді на Одещині вночі 2 грудня пролунали вибухи внаслідок атаки "Шахедів".
- Росія цілилася на енергетичну інфраструктуру регіону.
На Одещині вночі 2 грудня пролунали вибухи. Область атакували "Шахеди".
Під прицілом росіян опинився Болград, який розташований буквально за кілька кілометрів від кордону з Молдовою. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на місцеві ЗМІ.
Що відомо про вибухи на Одещині?
Невдовзі після опівночі Повітряні сили попередили про БпЛА з акваторії Чорного моря на південь Одещини.
Спочатку вони летіли повз населений пункт Катлабуг вектором на Ізмаїл та Рені.
Група БпЛА на півдні Одещини – змінила рух на населений пункт Болград,
– повідомили о 1:17 у ПС.
О 01:20 місцеві ЗМІ повідомили про вибухи у Болграді та попередили про рух нових "Шахедів" на місто.
За деякими даними туди летіли близько 17 ударних безпілотників.
Зазначається, що Росія б'є прицільно по енергетиці регіону.
Де ще лунали вибухи?
Під час атаки "Шахедів" увечері 1 грудня вибухи пролунали у Миколаєві. Росія вдарила по промисловій інфраструктурі. На щастя, минулося без постраждалих.
За кілька годин російські безпілотники дісталися Київської області, де теж лунали вибухи. В ОВА повідомляли, що працює ППО.