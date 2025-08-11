У дитсадку в Одесі день народження дитини відсвяткували з аніматорами "Маші та ведмедя". Використання цих російських персонажів викликало суперечку у мережі.

Багато українців вказували, що мультик є шкідливим для дітей навіть поза контекстом свого російського походження. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис у мережі Threads.

Дивіться також Чим українцям загрожує література Ремарка і що з цим робити: пояснює поет і ветеран Дронь

Що відомо про суперечку навколо святкування дня народження з "Машею та ведмедем" в Одесі?

В Одесі день народження дитини у дитсадку вирішили відсвяткувати з "Машею та ведмедем". Цей момент поширили у соцмережі Threads, що викликало гарячі дискусії в коментарях.

Одна з користувачок на ім'я Таїсія обурилася, що на четвертому році війни дітям насаджують російські наративи та мультфільми.

Йшов 4-й рік повномасштабної війни. Побачила в сторіз святкування Дня народження маленького українця в українському приватному садочку. Маша і ведмідь. Серйозно? Не знаю, до кого більше питань – садок, аніматори, батьки. Ці крихітки – наше майбутнє. Навіщо забивати їм голову цим російським лайном?,

– зауважила Таїсія.

Деякі інші користувачі стали на захист цього заходу, використовуючи здебільшого вотебаутизми. У відповідях Таїсії наводили приклад Снігуроньки, мовляв, цей російський персонаж чомусь не зник з українського простору.

Ті хто погоджувався з думкою про недопустимість таких персонажів, зазначали, що мультфільм сам по собі має шкідливі елементи та задум, незалежно від того, що він ще й вигаданий у Росії.

"Як людина, яка 10 місяців працювала менеджером у студії свят, можу сказати, що питання в батьках. Ну і в студії, яка й надалі продає це лайно. Ми відмовляли, костюми продали. Але категорія клієнтів, які просять російськомовних аніматорів/героїв рос.мультиків, просять підліткам вмикати рос.музику, нікуди не зникає, на жаль", – написала одна користувачка.

Одна з українок написала, що дзвонила у дитсадок. Там перепросили за інцидент і пообіцяли змінити правила, аби не допускати подібних випадків.