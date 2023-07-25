В Одесі невідомі обстріляли чорний БМВ з пістолета і втекли
Джерело:МВС України
В Одесі на вулиці Базарній сталася стрілянина. Попередньо, невідомі відкрили вогонь з пістолета по БМВ X5.
Через це у місті терміново ввели план "Сирена". Наразі усі подробиці з’ясовують.
Важливо У центрі Києва чоловік влаштував стрілянину в офісі: поліції довелося провести спецоперацію
Що відомо про стрілянину в Одесі
За словами правоохоронців, стрілянина сталася у Приморському районі Одеси на вулиці Базарній.
Поліцейські з’ясували, що невідомі, попередньо з травматичної зброї, відкрили вогонь по автомобілю БМВ, а потім на двох автівках намагалися його наздоганяти. Внаслідок події механічних пошкоджень зазнали декілька припаркованих автомобілів.
Попередньо, ніхто з людей не постраждав. Зараз на місці події працюють поліцейські. В дію ввели операцію "Сирена".
Зазначається, що відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про хуліганство.
Наслідки стрілянини в Одесі: дивіться відео
Місце стрілянини у центрі Одеси / фото Суспільне
Інші подібні випадки в Україні
- Нагадаємо, що у Києві 17 липня чоловік зайшов в офісне приміщення, внаслідок чого спрацювала сигналізація. На місце оперативно прибула приватна охорона і зловмисник вистрелив у бік співробітників та поранив одного з них. Після цього озброєний чоловік забарикадувався в офісному приміщенні. У підсумку правоохоронці провели спецоперацію, внаслідок якої бійці КОРД затримали зловмисника.
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