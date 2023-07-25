В Одесі невідомі обстріляли чорний БМВ з пістолета і втекли

В Одесі на вулиці Базарній сталася стрілянина. Попередньо, невідомі відкрили вогонь з пістолета по БМВ X5.

Через це у місті терміново ввели план "Сирена". Наразі усі подробиці з’ясовують.

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Що відомо про стрілянину в Одесі

За словами правоохоронців, стрілянина сталася у Приморському районі Одеси на вулиці Базарній.

Поліцейські з’ясували, що невідомі, попередньо з травматичної зброї, відкрили вогонь по автомобілю БМВ, а потім на двох автівках намагалися його наздоганяти. Внаслідок події механічних пошкоджень зазнали декілька припаркованих автомобілів.

Попередньо, ніхто з людей не постраждав. Зараз на місці події працюють поліцейські. В дію ввели операцію "Сирена".

Зазначається, що відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про хуліганство.

Наслідки стрілянини в Одесі: дивіться відео

Місце стрілянини у центрі Одеси / фото Суспільне

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