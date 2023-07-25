В Одессе неизвестные обстреляли черный БМВ из пистолета и сбежали

В Одессе на улице Базарной произошла стрельба. Предварительно, неизвестные открыли огонь из пистолета по BMW X5.

Из-за этого в городе срочно ввели план "Сирена". Сейчас все подробности выясняют.

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Что известно о стрельбе в Одессе

По словам правоохранителей, стрельба произошла в Приморском районе Одессы на улице Базарной.

Полицейские выяснили, что неизвестные, предварительно из травматического оружия, открыли огонь по автомобилю БМВ, а затем на двух автомобилях пытались его догонять. В результате происшествия механические повреждения получили несколько припаркованных автомобилей.

Предварительно, никто из людей не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают полицейские. В действие ввели операцию "Сирена".

Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье о хулиганстве.

Последствия стрельбы в Одессе: смотрите видео

Место стрельбы в центре Одессы / фото Суспильне

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