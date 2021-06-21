Міст дружби: в Офісі Президента взялися налагоджувати відносини із місцевою владою

В Офісі Президента після кількох конфліктів взялися налагоджувати відносини із місцевою владою. Там створили Конгрес місцевих і регіональних влад на чолі з Володимиром Зеленським.

Експерт з політики Олександр Солонтай вважає, що президент хоче спробувати вийти на "поле децентралізації". У такий спосіб Зеленський фактично компенсує ймовірний спосіб спілкування з людьми на місцях.

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Ідея не нова, але реформована

Ідея створити подібний орган для покращення комунікації з місцевими владами не нова, але дещо реформована. За словами керівника Палати місцевих влад Конгресу Андрія Садового, Зеленський вирішив це зробити, щоб була певна площадка для дискусії та дебатів.

Я, можливо, тому й погодився очолити Палату громад, бо, маючи певний досвід в місцевому самоврядуванні, хотів би допомогти своїм колегам,

– наголосив мер Львова.

З чого складається Конгрес

Конгрес складається з Палати місцевої влади й Палати регіонів. У першій – мери та голови ОТГ, районних рад й адміністрацій, а в другій – керівництво органів обласного рівня.

"У Палаті регіонів у президента дуже великі позиції, у Палаті громад дуже великі позиції у місцевого самоврядування, де переважно якраз інші політичні сили. Президент розуміє, що для людей на місцях це навіть часто важливіше, ніж "на горі" й тому теж хоче бути присутнім у цій тематиці", – припустив Олександр Солонтай.



Володимир Зеленський / Фото Офісу Президента

Чому це вигідно для місцевої влади

За словами експертів, місцева влада має свій інтерес у такій кооперації. З одного боку, це додатковий самопіар для обох сторін, а з іншого – додатковий майданчик, на якому представники регіонів можуть розв'язати свої питання з президентом.

Під час цих зустрічей в кулуарах, на перервах, мер може підійти до президента, до прем'єр-міністра, до окремих міністрів і узгодити певні питання,

– наголосив політичний експерт Володимир Фесенко.

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Однак затягнути до себе "під ковдру Конгресу" усю місцеву еліту буде непросто, адже вже майже 30 років існує Асоціація міст України. Наразі нею керує мер Києва Віталій Кличко, з яким Банкова має конфлікт.

"Конгрес є набагато ширшим, більшим ніж Асоціація міст України. Хоча, звичайно, АМУ набагато стабільніша. Асоціація – це "тусовка" більше Кличка, а Конгрес – Зеленського", – наголосив Олександр Солонтай.



Віталій Кличко / Фото КМДА

Створення Конгресу місцевих і регіональних влад може допомогти Зеленському послабити як вплив Кличка за межами столиці, так і його активи на майбутніх президентських виборах.

Тактична мета зараз полягає в тому, щоб певною мірою нейтралізувати таку собі монополію Кличка на асоціацію міст. Треба трошки його ізолювати, збалансувати, відцентрувати, щоб у нього не було монополії виступати від імені мерів всіх міст України,

– розповів Володимир Фесенко.

Що є першим завданням Конгресу

Новий орган створюють за прикладом конгресу Ради Європи. Його першим завданням є задекларували підготовку Муніципального кодексу України. Цей новий закон повинен допомогти продовжити реформу з децентралізації й розвитку регіонів.

Наступне засідання попередньо запланували на початок осені 2021 року. Водночас перші результати, за словами Садового, можна буде побачити ближче до кінця року.