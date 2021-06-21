Мост дружбы: в Офисе Президента взялись налаживать отношения с местной властью

В Офисе Президента после нескольких конфликтов взялись налаживать отношения с местной властью. Там создали Конгресс местных и региональных властей во главе с Владимиром Зеленским.

Эксперт по политике Александр Солонтай считает, что президент хочет попробовать выйти на "поле децентрализации". Таким образом Зеленский фактически компенсирует возможный способ общения с людьми на местах.

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Идея не нова, но реформирована

Идея создать подобный орган для улучшения коммуникации с местными властями не нова, но несколько реформирована. По словам руководителя Палаты местных властей Конгресса Андрея Садового, Зеленский решил это сделать, чтобы была определенная площадка для дискуссии и дебатов.

Я, возможно, поэтому и согласился возглавить Палату общин, поскольку, имея определенный опыт в местном самоуправлении, хотел бы помочь своим коллегам,

– отметил мэр Львова.

Из чего состоит Конгресс

Конгресс состоит из Палаты местных властей и Палаты регионов. В первой – мэры и главы ОТО, районных советов и администраций, а во второй – руководство органов областного уровня.

"В Палате регионов у президента очень большие позиции, в Палате общин очень большие позиции у местного самоуправления, где преимущественно как раз другие политические силы. Президент понимает, что людям на местах это даже часто важнее, чем "наверху" и поэтому тоже хочет присутствовать в этой тематике", – предположил Александр Солонтай.

Владимир Зеленский / Фото Офиса Президента

Почему это выгодно для местных властей

По словам экспертов, у местных властей свой интерес в такой кооперации. С одной стороны, это дополнительный самопиар для обеих сторон, а с другой – дополнительный площадка, на которой представители регионов могут решить свои вопросы с президентом.

Во время этих встреч в кулуарах, в перерывах, мэр может подойти к президенту, премьер-министру, к отдельным министрам и согласовать некоторые вопросы,

– отметил политический эксперт Владимир Фесенко.

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Однако затащить к себе "под одеяло Конгресса" всю местную элиту будет непросто, ведь уже почти 30 лет существует Ассоциация городов Украины. Сейчас ею руководит мэр Киева Виталий Кличко, с которым у Банковой конфликт.

"Конгресс гораздо шире, больше чем Ассоциация городов Украины. Хотя, конечно, АГУ гораздо стабильнее. Ассоциация – это "тусовка" больше Кличко, а Конгресс – Зеленского", – отметил Александр Солонтай.



Виталий Кличко / Фото КМДА

Создание Конгресса местных и региональных властей может помочь Зеленскому ослабить как влияние Кличко за пределами столицы, так и его активы на предстоящих президентских выборах.

Тактическая цель сейчас состоит в том, чтобы в определенной степени нейтрализовать некую монополию Кличко в ассоциацию городов. Надо немножко его изолировать, сбалансировать, отцентрировать, чтобы у него не было монополии выступать от имени мэров всех городов Украины,

– рассказал Владимир Фесенко.

Первое задание Конгресса

Новый орган создают по примеру конгресса Совета Европы. Его перва задача – задекларировать подготовку Муниципального кодекса Украины. Этот новый закон должен помочь продолжить реформу по децентрализации и развитию регионов.

Следующее заседание предварительно запланировано на начало осени 2021 года. В то же время первые результаты, по словам Садового, можно будет увидеть ближе к концу года.