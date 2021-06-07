Говорится о городах Миргород на Полтавщине, Ильинцы Винницкой области и Сосновке, что во Львовской области. В начале мая 2021 года в Кабмине согласовали увеличить эти территории.

Что было ранее Кабмин решил увеличить территорию трех городов Украины

План по увеличению городов

  • Территорию Миргорода Полтавской области хотят увеличить на 1398,91 гектара земель. Общая площадь должна составлять 4265,05 гектара;
  • города Ильинцы Винницкой области – на 2326 гектаров земель. Общая площадь – 3106 гектаров;
  • черту города Сосновка Львовской области планируют увеличить на 102,5924 гектара. В целом город будет занимать 300,5924 гектара земель.

В Раде перед этим заслушали информацию подкомитета по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления и выяснили позицию членов комитета.

Комитет принял выводы рекомендовать Верховной Раде принять проекты постановлений в целом,
– говорится в сообщении.

Что предшествовало

  • Министр Кабинета министров Олег Немчинов ранее сообщал, что новое районирование Украины в рамках реформы децентрализации могут пересмотреть в 2021 году.
  • Летом 2020 года Рада приняла в целом постановление Кабмина о новом районировании. Ожидается, что действующие 490 районов ликвидируют. Вместо них должны образоваться 136 районов.
  • Новое районирование оспаривают в Конституционном Суде.