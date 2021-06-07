Говорится о городах Миргород на Полтавщине, Ильинцы Винницкой области и Сосновке, что во Львовской области. В начале мая 2021 года в Кабмине согласовали увеличить эти территории.

Что было ранее Кабмин решил увеличить территорию трех городов Украины

План по увеличению городов

Территорию Миргорода Полтавской области хотят увеличить на 1398,91 гектара земель. Общая площадь должна составлять 4265,05 гектара;

города Ильинцы Винницкой области – на 2326 гектаров земель. Общая площадь – 3106 гектаров;

черту города Сосновка Львовской области планируют увеличить на 102,5924 гектара. В целом город будет занимать 300,5924 гектара земель.

В Раде перед этим заслушали информацию подкомитета по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления и выяснили позицию членов комитета.

Комитет принял выводы рекомендовать Верховной Раде принять проекты постановлений в целом,

– говорится в сообщении.

Что предшествовало