В Украине увеличат территорию трех городов. Говорится о Миргород на Полтавщине, Ильинцах Винницкой области и Сосновке, что во Львовской области.

Соответствующее решение приняли во время пленарного заседания Кабинета министров, которое состоялось в среду, 12 мая.

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В Украине увеличат 3 города

Согласно документам, правительство согласовало увеличение территории трех городов Украины, а именно:

территория Миргорода увеличивается на 1398,91 гектара;

Сосновка – на 102,5924 гектара;

город Ильинцы – на 2326,0000 гектара.

Миргород



Кабмин согласовал увеличение территории Миргорода / Скриншот

Сосновка



Кабмин согласовал увеличение территории Сосновки / Скриншот

Ильинцы



Кабмин согласовал увеличение территории Ильинцев / Скриншот

Обратите внимание! Летом 2020 года парламент принял за основу и в целом постановление правительства о новом районировании. Ожидается, что существующие 490 районов ликвидируют, вместо них создадут 136 районов.

Напомним, что министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщал, что новое районирование Украины в рамках реформы децентрализации могут пересмотреть в 2021 году.