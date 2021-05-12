Кабмин решил увеличить территорию трех городов Украины
В Украине увеличат территорию трех городов. Говорится о Миргород на Полтавщине, Ильинцах Винницкой области и Сосновке, что во Львовской области.
Источник:Кабинет Министров
Соответствующее решение приняли во время пленарного заседания Кабинета министров, которое состоялось в среду, 12 мая.
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В Украине увеличат 3 города
Согласно документам, правительство согласовало увеличение территории трех городов Украины, а именно:
- территория Миргорода увеличивается на 1398,91 гектара;
- Сосновка – на 102,5924 гектара;
- город Ильинцы – на 2326,0000 гектара.
Миргород
Кабмин согласовал увеличение территории Миргорода / Скриншот
Сосновка
Кабмин согласовал увеличение территории Сосновки / Скриншот
Ильинцы
Кабмин согласовал увеличение территории Ильинцев / Скриншот
Напомним, что министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщал, что новое районирование Украины в рамках реформы децентрализации могут пересмотреть в 2021 году.
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