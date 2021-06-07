Мовиться про міста Миргород на Полтавщині, Іллінці на Вінниччині та Соснівку, що у Львівській області. На початку травня 2021 року в Кабміні погодили збільшити ці території.
Що було раніше Кабмін вирішив збільшити територію трьох міст України
План зі збільшення міст
- Територію Миргород Полтавської області хочуть збільшити на 1398,91 гектара земель. Загальна площа має складати 4265,05 гектара;
- міста Іллінців, що на Вінниччині – на 2326 гектарів земель. Загальна площа – 3106 гектарів;
- межі міста Соснівка Львівської області планують збільшити на 102,5924 гектара. Загалом місто матиме 300,5924 гектара земель.
У Раді перед цим заслухали інформацію підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування та з'ясували позицію членів комітету.
Комітет ухвалив висновки рекомендувати Верховній Раді прийняти проєкти постанов у цілому,
– мовиться у повідомленні.
Що передувало
- Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов раніше повідомляв, що нове районування України у межах реформи децентралізації можуть переглянути у 2021 році.
- Влітку 2020 року Рада схвалила в цілому постанову Кабміну про нове районування. Очікується, що чинні 490 районів ліквідують. Замість них має утворитись 136 районів.
- Рішення оскаржують у Конституційному суді.