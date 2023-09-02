Відмовилася виходити з машини: в Огайо поліцейський застрелив темношкіру вагітну жінку

Такія Янг 24 серпня отримала смертельне поранення від працівника поліції. Правоохоронці вимагали, аби вона вийшла з автомобіля через підозру в крадіжці, проте жінка відмовилася.

Інцидент стався у містечку Блендон, що у штаті Огайо, на парковці продуктового магазину Kroger. У мережі також опублікували записи з бодікамер правоохоронців.

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Поліцейський смертельно поранив вагітну жінку

Правоохоронці удень 24 серпня отримали повідомлення, що у супермаркеті сталася крадіжка. Вони прибули на місце інциденту й намагалися допитати ймовірну підозрювану – Такію Янг. Її разом зі спільниками підозрювали у крадіжці алкоголю.

Поліцейські кілька разів наказали жінці зупинити двигун, відкрити двері й вийти з салону, проте вона відмовлялася. Один правоохоронець стояв біля дверей машини, інший – перед автомобілем. Янг не реагувала на вимоги поліцейських, тому правоохоронець, який стояв перед авто дістав табельну вогнепальну зброю й почав погрожувати.

Натомість жінка завела автомобіль й планувала здійснити наїзд на поліцейського. У цю секунду правоохоронець зробив один постріл, який смертельно поранив жінку. Янг встигла завести автомобіль, тому після поранення він поїхав парковкою. Правоохоронці намагалися зупинити машину, але вона врізалася в стіну.

Коли автомобіль зупинився, поліцейські намагалися відкрити двері, але вони виявилися замкненими, тому довелося вибивати скло. Вони намагалися надати допомогу Такії, але ні вона, ні її 7-місячна дитина не вижили після смертельного поранення.

Відомо, що у Такії залишилося ще 2 маленьких дітей.

Начальник поліції Блендона Джон Белфорд повідомив, що поліцейських на час розслідування відправили у відпустку. Щоправда, правоохоронець, який не стріляв, уже повернувся до виконування обов'язків. Щодо дій іншого – триває розслідування.

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У Вашингтоні сталася стрілянина біля Капітолія

Поліція Капітолія 2 серпня отримала повідомлення про стрілянину. Через інцидент довелося евакуювати Сенат США. Цікаво, що наступного дня, 3 серпня, у тому ж районі було слухання у справі колишнього президента США Дональда Трампа.

Свідки повідомляли, що на місце подій прибуло близько 50 правоохоронців. Усі вони долучилися до пошуків стрілка. Щоправда, згодом стверджували, що пошуки не дали жодних результатів. Хто влаштував стрільбу біля Капітолія, у поліції так і не повідомляли.