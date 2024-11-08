Росіяни просунулися біля Покровська, Курахового та Сіверська: огляд фронту та карти ISW

Майже на всіх ділянках фронту тривають запеклі бої. Російська армія не полишає спроб просунутися вглиб українських територій та особливо активно намагається штурмувати на Донеччині.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт аналітиків Інституту вивчення війни (ISW). Так, мовиться здебільшого про бої, які відбувалися 6 та 7 листопада.

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Що відбувається у Курській області

За інформацією ISW, 7 листопада тривали бої в основному українському виступі в Курській області на південний схід від Кореневого в районі Новоіванівки та Дарино та на південь від Суджі в районі Пльохова. Втім, суттєво лінія фронту не змінилася.

Російські так звані "воєнкори" називають лінію фронту у Курській області як "бездіяльну". Водночас командир однієї з бригад ЗСУ заявив, що на Курщині російські військові мають набагато менше бронетехніки та артилерії, ніж деінде на лінії фронту, особливо – в Донецькій області.



Бойові дії у Курській області / Інфографіка ISW

Росія продовжує наступати на Харківщині

Мета Росії на Харківщині, як зауважують аналітики, залишається незмінною і Кремль хоче відкинути українські сили від кордону з Бєлгородської області, а також підійти на таку відстань, щоб можна було завдавати ударів по Харкову з артилерії. Відтак, 6 і 7 листопада ворог продовжував вести наступальні операції поблизу Вовчанська та Стариці, втім просувань не мали.

Водночас в ISW нагадали, що ЗСУ у жовтні повернули під свій контроль близько 400 гектарів української території. Ба більше, Сили оборони повернули кілька важливих лісосмуг на півночі Харківської області.



Бойові дії у Харківській області / Інфографіка ISW

Атаки росіян з Луганщини

Що стосується Луганської області, то ворог не відмовився від планів захопити решту територій та просунутися до Харківщини та Донеччини. Так, 7 листопада російські загарбники продовжили наступ на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна, проте просувань не мали. Загалом, ворог протягом 6 – 7 листопада намагався штурмувати в районі 14 населених пунктів.

До слова, аналітики додали, що під Тернами нині діють підрозділи російської 144-ї мотострілецької дивізії (20-та загальновійськова армія, Московський військовий округ)



Де атакує Росія на Луганщині / Інфографіка ISW

Тяжкі бої та просування ворога на Донеччині

Аналітики ISW повідомили, що російські війська під час наступальних операцій 7 листопада просунулися на схід від Сіверська. Зокрема, це підтверджують нові супутникові знімки, на яких зафіксували просування противника на південь від Верхньокам'янського. Крім того, російські джерела стверджували про просування на північний захід від Золотарівки й захопили ще 800 метрів на північних околицях Івано-Дар'ївки. Нині на сіверському напрямку діють розвідувальні підрозділи 123-ї окремої мотострілецької бригади (3-тя загальновійськова армія, колишній 2-й корпус армії "ЛНР" і артилерія 2-ї гвардійської артилерійської бригади).



Де атакує ворог на Донеччині / Інфографіка ISW

Намагалися наступати росіяни й в районі Часового Яру, але успіху на цій ділянці фронту вони не мали. Хоча російські "воєнкори" стверджували про просування на 1,5 кілометри в парковій зоні на південний схід від міста, проте ISW не помітив візуальних доказів, які підтверджують це твердження.



Атаки біля Часового Яру / Інфографіка ISW

На Краматорському напрямку російські війська перекинули близько 47 500 – 48 000 осіб, до 212 танків та 834 одиниці бронетехніки. Але аналітики поки не поспішають з висновками щодо цієї активності ворога.

На Торецькому напрямку окупанти продовжували наступальні дії, проте 7 листопада успіху не мали. Російські "воєнкори" бідкалися, що штурми біля Торецька сповільнилися через погану погоду.



Бої біля Торецька / Інфографіка ISW

Втім, у ворога є просування на південь від Покровська. Геолокаційні кадри від 7 листопада показують, що, ймовірно, Росія захопила Новоолексіївку. Пропагандисти також заявляли, що буцімто просунулися на південний схід від Лисівки та на захід від Григорівки, що в районі Селидового, але аналітики ISW не знайшли візуальних доказів цих тверджень.



Що відбувається під Покровськом / Інфографіка ISW

Російські війська нещодавно просунулися на північ та північний схід від Курахового. На тлі продовження наступальних операцій 7 листопада ворог мав успіх біля Новоселидівки та Іллінки. Російські "воєнкори" також заявляли, що нібито просунулися біля Новодмитрівки й Кремінної Балки, але ISW не спостерігає підтвердження цих тверджень на супутникових знімках.

Що стосується ділянки фронту на Вугледарському напрямку, то тут ворог не мав просувань станом на 7 листопада. Останні успіхи російські загарбники мали 31 жовтня, коли просунулися біля Водяного. Відтоді лінія фронту не змінювалася, хоча російські пропагандисти робили вкиди про просування.



Бої на Донеччині / Інфографіка ISW

На Півдні – ситуація без суттєвих змін

Аналітики зауважили, що під час локальних наземних атак росіяни мали незначне просування у Запорізькій області. Так, ворог не полишає атак біля Нестерянки та Новоандріївки, що поблизу Роботиного.



Атаки в Запорізькій області / Інфографіка ISW

Також противник продовжує проводити наземні атаки на дніпровському напрямку, проте просувань також не було.



Бої на Херсонщині / Інфографіка ISW

Як резюмують аналітики, загалом ворог мав суттєві просування на 3 ділянках фронту – біля Покровська, Курахового та Сіверська.