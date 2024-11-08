Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на аналітиків DeepState. Зазначається, що окупаційна армія також просунулася біля низки населених пунктів у Донецькій області.

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Біля яких населених пунктів просунулися росіяни

Згідно з оновленими даними DeepState, росіяни окупували Новоолексіївку село Селидівської міської громади Покровського району.

Також ворог просунувся біля Новодмитрівки, Новоолександрівки та Максимівки.

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Раніше аналітики DeepState повідомляли, що ворог розпочав нову хвилю наступальних дій на Курщині. Атаки активізувалися зокрема на Погребках, Зеленому Шляху, Дар’їно та Суджі. На більшості з цих ділянок українським силам вдалося стримати основний натиск, а щодо напрямку Суджі ситуація ще уточнюється.

До слова, за словами військових, Курахове на Донеччині зараз опинилося під загрозою оточення через наступ росіян. За даними Генштабу, більшість атак відбуваються саме на цьому напрямку.