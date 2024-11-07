Однак глобальні зміни на Східному фронті будуть лише тоді, коли там відбудеться проривна операція або з боку ЗСУ, або з боку загарбників. Таку думку 24 Каналу озвучив полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Петро Черник.

Дивіться також Росіяни просунулися на двох напрямках, – Deep State

Проривна операція на Сході

Петро Черник зазначив, що Владімір Путін віддавав наказ захопити Авдіївку, вийти на адміністративні кордони Донецької області ще у 2023 році до свого дня народження, 7 жовтня. Згодом цей термін змістився від грудня минулого року до 7 жовтня 2024 року. Крім того, ще й почалась Курська операція ЗСУ. Але ворог продовжує тиснути.

Про Східний плацдарм варто говорити тільки тоді, коли там відбувається щось глобально велике. Що це? Проривна операція чи з нашого, чи з їхнього боку за одну добу на глибину 3 – 5 кілометрів,

– підкреслив він.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни зазначає, що російські війська за 6 листопада просунулися на Куп'янському, Сватовому, Покровському, Курахівському та Вугледарському напрямках.