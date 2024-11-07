Що зміг зауважити ISW та на що звернув увагу, передає 24 Канал. Мовиться про атаки армії Росії та деякі операції ЗСУ за 6 листопада 2024 року.
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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від ISW від 7 листопада
- 6 листопада тривали обмежені бої на території Курської області Росії, але ні українські, ні російські сили не підтвердили просування.
- Російські війська 5 і 6 листопада продовжували обмежені наступальні дії на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська та Стариці, але не просунулися.
- Але росіяни просунулися на південний схід від Куп'янська та на захід від Сватового. Геолокаційні кадри показують просування на захід від Колісниківки та до Першотравневого. Російські джерела заявляли й про інші просування, але ISW не знайшло візуального підтвердження цих тверджень.
- Росіяни 6 листопада продовжили наступ на Часів Яр, біля Оріхово-Василівки та Кліщіївки, але не просунулися. Там фіксували, ймовірно, підрозділи чеченського спецназу "Ахмат".
Карти бойових дій на фронтах війни в Україні за 6 листопада / Зображення ISW
- 6 листопада російські війська продовжували наступальні дії на Торецькому напрямку, однак підтвердженого просування не було. Однак росіяни просунулися на Покровському напрямку, зокрема на південний схід.
- Російські війська просунулися в напрямку Курахового. На геолокаційних кадрах видно, як росіяни підіймають свій прапор у північно-західній Степанівці, що вказує на те, що вони нещодавно захопили цей населений пункт.
- Росіяни просунулися в районі Вугледара. Геолокаційні кадри показують, як російські сили проводять два окремі посилені механізовані штурми біля Антонівки та Богоявленки. Також російські війська просувалися на південний захід від Трудового.
- На Півдні російські війська 6 листопада продовжували наступальні дії на заході Запорізької області, але не просунулися. Так само – поблизу островів дельти річки Дніпро.
Підсумовуючи зведення, Інститут вивчення війни зазначає, що російські війська за 6 листопада просунулися на Куп'янському, Сватовому, Покровському, Курахівському та Вугледарському напрямках.