Что смог заметить ISW и на что обратил внимание, передает 24 Канал. Речь идет об атаках армии России и некоторых операциях ВСУ за 6 ноября 2024 года.
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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от ISW от 7 ноября
- 6 ноября продолжались ограниченные бои на территории Курской области России, но ни украинские, ни российские силы не подтвердили продвижения.
- Российские войска 5 и 6 ноября продолжали ограниченные наступательные действия к северо-востоку от Харькова вблизи Волчанска и Старицы, но не продвинулись.
- Но россияне продвинулись на юго-восток от Купянска и на запад от Сватово. Геолокационные кадры показывают продвижение на запад от Колесниковки и до Першотравневого. Российские источники заявляли и о других продвижениях, но ISW не нашло визуального подтверждения этих утверждений.
- Россияне 6 ноября продолжили наступление на Часов Яр, возле Орехово-Васильевки и Клещеевки, но не продвинулись. Там фиксировали, вероятно, подразделения чеченского спецназа "Ахмат".
Карты боевых действий на фронтах войны в Украине за 6 ноября / Изображения ISW
- 6 ноября российские войска продолжали наступательные действия на Торецком направлении, однако подтвержденного продвижения не было. Однако россияне продвинулись на Покровском направлении, в частности на юго-восток.
- Российские войска продвинулись в направлении Курахово. На геолокационных кадрах видно, как россияне поднимают свой флаг в северо-западной Степановке, что указывает на то, что они недавно захватили этот населенный пункт.
- Россияне продвинулись в районе Угледара. Геолокационные кадры показывают, как российские силы проводят два отдельных усиленные механизированные штурмы у Антоновки и Богоявленки. Также российские войска продвигались на юго-запад от Трудового.
- На Юге российские войска 6 ноября продолжали наступательные действия на западе Запорожской области, но не продвинулись. Так же – вблизи островов дельты реки Днепр.
Подытоживая сводки, Институт изучения войны отмечает, что российские войска за 6 ноября продвинулись на Купянском, Сватово, Покровском, Кураховском и Угледарском направлениях.